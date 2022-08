CRO veröffentlicht sein neues Album “11:11”

Es ist so weit. Der Countdown ist heruntergezählt und CROs neues Album “11:11” releast! Und das wird gestern Abend auch beim Release-Konzert im Tempodrom in Berlin mit Style und vor vollem Haus gefeiert.

Das neue Werk ist wieder eine Weiterentwicklung nach “Trip”, das noch gar nicht so lange her ist. Zwei Alben in zwei Jahren. Daneben Kunst und NFTs und viel mehr. Nun steht “11:11” im Fokus. Es ist ein Album über die Liebe und was sie mit einem macht. Wie sie einem das Herz bis zum Hals schlagen und alles vergessen lässt. Wie sie einem taumeln und tanzen lässt. Wie sie einen alles vergessen und im gleichen Moment doch alles verstehen lässt. Die Songs kreisen um dieses schönste aller Gefühle und versuchen immer wieder, es auf den Punkt zu bringen, in Text und Töne zu transportieren.

Foto: (c) Sebastian Schuster / Finn Beek