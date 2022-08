“Die Kanzlei”: spannende Fälle – große Dramen

Die Hamburger Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) stellen ihre Kanzlei personell neu auf. Marion von Brede (Marie Anne Fliegel) ist Hals über Kopf bei ihrer Tochter Isa eingezogen und macht sich sowohl in der Wohnung als auch im Anwaltsbüro “nützlich”. Dazu springt Charlene Runge, genannt Charlie (Mathilde Bundschuh), die anfangs anwaltliche Hilfe braucht, in der Kanzlei als neue Assistentin ein.

In den neuen Folgen, ab 23. August 2022 um 20:15 Uhr im Ersten und ab 16. August online first in der ARD Mediathek, kümmern sich die Anwälte nicht nur um ihre in Not geratenen Klienten. Auch in der Familie ist ihre Hilfe dringend nötig. So sorgt sich Markus Gellert um seinen kranken Vater, der ihn vor die Frage stellt: Was ist eigentlich wichtig im Leben? Füreinander da zu sein oder Prozesse zu gewinnen?

Zum Auftakt der neuen Staffel verteidigen Isa und Gellert einen Fabrikbesitzer (Thomas Heinze), der auf Schadenersatz verklagt wird. Isa nimmt parallel dazu den Fall der jungen, vorbestraften Charlie an, die vom Schichtleiter einer Reinigungsfirma (Marius Borghoff) wegen Körperverletzung angezeigt wurde. In den weiteren Fällen geht es um Internetbetrug, ein totes Film-Huhn, gendergerechte Doktortitel, ethnisches Profiling oder syrische Kriegsverbrechen.

In Gastrollen sind Saskia Fischer, Birgit Schade, Adina Vetter, Bettina Zimmermann, Neil Malik Abdullah, Bernhard Bettermann, Ercan Durmaz, Sven Martinek, Frank Röth, Wolfgang Stumph, Gustav Peter Wöhler und Helmut Zierl unter vielen anderen zu sehen.

“Die Kanzlei” ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion GmbH (Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung von NDR und rbb für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter, Regie führten Steffi Doehlemann, Bettina Schoeller Bouju, Torsten Wacker und Dirk Pientka. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Philine Rosenberg (NDR), Rike Steyer (NDR) und Daria Moheb Zandi (rbb).

Foto: (c) ARD / Georges Pauly / Composing Milch Design