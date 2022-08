“hart aber fair” am Montag, 15. August 2022

Das Thema: Frieren im Winter, bangen um Jobs: Was kommt, wenn uns das Gas ausgeht? Die Moderation hat Frank Plasberg.

Die Gäste:

Saskia Esken, SPD, Parteivorsitzende

Jens Spahn, CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender, zuständig für die Themen Wirtschaft, Klima, Energie, Mittelstand und Tourismus; Präsidiumsmitglied

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Christian Kullmann, Präsident des Verbands der Chemischen Industrie; Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries AG

Mitten in der Sommerhitze redet Deutschland über Kälte und Frieren. Was kommt da auf uns zu, wenn das Russengas im Winter fehlt? Werden warme Dusche und Heizung zum Luxus? Und wenn ganze Industrien abgeschaltet werden: Sind Jobs und Wohlstand in Gefahr?

Foto: (c) obs / ARD Das Erste