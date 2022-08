RTLZWEI im Herbst: Vier neue Folgen “Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken”

Zum Start in den Herbst gibt es bei RTLZWEI in vier neuen Folgen “Hartz und herzlich” ein Wiedersehen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Mannheimer Stadtteils Waldhof. Die Sozialreportage zeigt ab dem 13. September zur Prime Time, wie es nach Dagmars Tod im Leben von Elvis, Janine, Jerrick, Petra, Carmen, Pascal und vielen weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern im sozialen Brennpunkt weitergeht.

Mit Dagmars Tod endet ein Kapitel der Benz-Baracken. Ihre anpackende und robuste Art hat die Herzen der Menschen erobert. Dagmars Töchter Tammy und Anja möchten, dass Fans, Freundinnen und Freunde ein Andenken an die gute Seele der Benz-Baracken mitnehmen können. Deshalb veranstalten sie mit dem Rest der Familie einen Hofflohmarkt. Auch Elvis möchte an diesem Tag noch einmal einen Blick auf ihr Hab und Gut werfen und kämpft dabei mit den Tränen.

Für Hartz-IV-Empfängerin Janine hat sich ein Traum erfüllt: Sie hat ein Stipendium an einer Make-Up-Schule bekommen und pendelt täglich dorthin. Ohne die Kindergartenbetreuung ihrer Zwillinge Jaydin und Jaylin wäre das nicht möglich. Die Konkurrenz in dem Bereich ist zwar groß, doch Janine will es schaffen, langfristig in ihrem Traumberuf arbeiten zu können.

Bei Jerrick lassen aktuell die Erfolge auf sich warten. Er wollte durch einen Job bei einer Tankstelle endlich Fuß fassen. Doch psychische Probleme machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Jerrick ist ein begabter Zeichner und will auf eigenen Beinen stehen. Er gibt nicht auf, sondern sucht nach professioneller Hilfe. Zudem wünscht er sich einen cleaneren Look, um schnellstmöglich einen neuen Job und eine eigene Wohnung zu finden.

Petra plant derweil einen Umzug in die Neubauten der Benz-Baracken und will sich mit Pascal und Selina um eine neue Bleibe bewerben. Auch im gelben Reihenhaus bei Carmen und Dieter sind die Neubauten Thema: Die Großfamilie sucht allerdings kein neues Zuhause, beschäftigt sich aber mit den Veränderungen. Carmen ist nicht nur über die geforderten Wohnungspreise erbost – sie ärgert sich auch über die Unannehmlichkeiten durch die Baustelle.

Die Baumaßnahmen haben nebst Lärm und Schmutz noch ein anderes Problem mitgebracht: Mäuse haben es sich im Zuhause der sechsfachen Mutter bequem gemacht und halten Carmen auf Trab.

Von den Baracken ins idyllische Kusel – diesen Weg hat Pascal gewählt, als er zu seiner Freundin Michelle gezogen ist. Seit neun Monaten sind die beiden ein Paar und der 20-Jährige hat sich an die neue Gegend gewöhnt. Nur die Perspektivlosigkeit ist frustrierend, denn auch nach dem Umzug lebt Pascal von staatlicher Unterstützung. Das soll nicht so bleiben, doch Corona verzögert die Jobsuche.

Vor den gelben Reihenhäusern steht ein Großaufgebot der Feuerwehr: Brandstifter haben in der Dunkelheit ihr Unwesen getrieben. Elvis und Katrin sind alarmiert. Wie schnell aus einer Zündelei ein Brand entstehen kann, wird unterschätzt und in den Baracken häufen sich solche Vorfälle. Doch zum Glück ist der Brand glimpflich ausgegangen. Weder sind Menschen verletzt worden, noch haben die Flammen auf angrenzende Gebäude übergegriffen.

