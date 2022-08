Scorpions veröffentlichen ihre neue Single “Hammersmith”

Die aktuelle Single der SCORPIONS ist nicht nur eine Hymne auf eine ikonische Musik Venue, es ist gleichzeitig ein zeitgemäßes Manifest der Band, wieviel Lust zum Hardrock, zu den Wurzeln ihres Ruhms, zum ursprünglichen Metall, noch immer in ihr steckt. „Der Song“, sagt Klaus Meine, „führt uns zurück in eine Zeit, als wir in den winzigsten Clubs spielten und nur davon träumen konnten, in einem Tempel des Rock wie dem ‚Hammersmith Odeon‘ auftreten zu dürfen.“ Die Musik, komponiert von SCORPIONS-Gründer Rudolf Schenker, Drummer Mikkey Dee und Magnus Ax, gibt Sänger Klaus Meine (Lyrics) eine gute Gelegenheit zu beweisen, dass er nicht nur die balladesken Töne der großen SCORPIONS-Songs perfekt intonieren kann, sondern seine Rockröhre ebenso grandios funktioniert.

Ein, beinahe, brachialer Einstieg, bei dem sich der große Ex-Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee bereits austobt, gefolgt von einem treibenden Gitarren-Teppich, bereitet den Raum für Klaus Meines stimmlichen Exkurs. Gemixt mit harmonischen Riffs, immer wieder unterbrochen von aggressivem Schlagzeugspiel, machen „Hammersmith“ zu etwas ganz Besonderem im brandneuen Repertoire der Rockband. Einer der Höhepunkte, wenn Leadgitarrist Matthias Jabs sein Instrument meisterlich losheulen lässt, bis der Song sein Finale erreicht. So, wie es Klaus Meine auf den Punkt bringt: „Rocks Like Hell!“

Foto: (c) Marc Theis