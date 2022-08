Sportfreunde Stiller veröffentlichen ihre neue Single “SPEKTAKULÄR”

Eines konnten die „Sportfreunde Stiller“ schon immer: Komplimente! Jeder erinnert sich an „Das Geschenk“, an die „Hymne auf Dich“ – oder eben an den Song „Ein Kompliment“, der spätestens in seiner Unplugged-Version zu einer der schönsten Liebeserklärungen der Nuller-Jahre wurde. Jetzt schmeicheln die Sportfreunde wieder: „Spektakulär“, die neue Single des Trios, spinnt die Bandtradition der unkonventionellen Liebeserklärungen weiter – und zieht ihr ein modernes Sound-Gewand an.

Laid-back geht es los, mit einem sommerlich-entspannten Rhythmus und mit Sounds, die den Pop der Achtziger zitieren. So hat man „Sportfreunde Stiller“ selten gehört. Lediglich der Text ist wie immer: ein Spiel mit schrägen Bildern. War früher die Angebetete „die Süßwarenabteilung im Supermarkt“ (in „Ein Kompliment“), so wird jetzt jemand besungen, der „wie ein krachendes Sommergewitter“ ist oder wie „Cleopatras Nase“. Wieder einmal beweisen die drei Sportfreunde Peter, Rüde und Flo: Man muss nicht „Herz“ auf „Schmerz“ reimen, um jemandem seine Liebe zu erklären.

„Du musst gar nichts tun, Du bist einfach pur“ heißt es, wenn es auf den Refrain zugeht. Dann steigert sich alles. „Seht her! Seht her! Seht her!“, ruft Peter Brugger, während die Musik anwächst wie eine Welle, die gleich brechen wird. Und schließlich löst sich alles auf: „Das ist spektakulär!“, heißt es da. Gitarren setzen ein. Der Beat treibt nach vorne. Und der Zuhörer will tanzen, sofort, und zwar genau mit der Person, die die Sportfreunde gerade besingen.

„Spektakulär“ ist nach der ersten Single „I’M ALRIGHT!“ der zweite Vorbote aus dem neuen Sportfreunde Stiller Album „JEDER NUR EIN X“, das am 11.11. erscheint.

Sportfreunde Stiller x Tour des Monats 2022.

16.09.22 ludwigsburg scala

17.09.22 karlsruhe substage

19.09.22 frankfurt zoom

20.09.22 dortmund fzw

22.09.22 potsdam waschhaus arena

23.09.22 rostock mau club

24.09.22 bremen modernes

26.09.22 dresden alter schlachthof

27.09.22 erfurt club central

28.09.22 erlangen e-werk

Foto: (c) Universal Music