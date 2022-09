Anna Grey veröffentlicht ihre neue Single “Bloodline”

Mit über 1,2 Millionen monatlichen Spotify-Hörer:innen und gefeierten Features u.a. mit VIZE, HBz und Gestört aber GeiL gehört die multitalentierte Anna Grey zu den aufregendsten neuen Stimmen derzeit und legt jetzt ihre neue Single vor! Am 9. September erscheint „Bloodline“ und unterstreicht Anna Greys beeindruckende Vielseitigkeit – gekrönt mit einer unwiderstehlichen Hook und Melodie, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Der neue Hit wurde von Vitali, seinerseits Teil vom Musikprojekt VIZE, produziert und ist ein Mix aus Dance, Pop, Electro und Annas Powerstimme, und ganz klar das perfekte Rezept gegen den Herbst-Blues. Denn „Bloodline“ ist intensiv, fordernd, empowering – ein Song über die Liebe und Leidenschaft, die brennt und unnachgiebig ist. Über den Song verrät Anna Grey: „Jemand hat mir mal gesagt: Der Partner ist der einzige Teil deiner Familie/in deinem Stammbaum, den du wählen kannst. In ‚Bloodline‘ geht es darum, sich an jemanden zu binden, der deine Welt in Brand setzt (im Guten oder im Schlechten) und Dinge zusammen zu bringen, anstatt sie auseinander zu brechen.“

Mit „Bloodline“ präsentiert Anna Grey die erste Single im Joint Venture von Virgin Records/Universal Music und Crash Your Sound. Die Wahl-Berlinerin war in den vergangenen Wochen auf einigen der größten Festivals live zu sehen (u.a. Sonne Mond Sterne Festival mit VIZE) und startet nun mit ihrer neuen Single in das nächste Kapitel ihrer Karriere.

Foto: (c) Universal Music