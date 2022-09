AnnenMayKantereit veröffentlichen ihre neue Single “3 Tage am Meer”

“3 Tage am Meer”! So heißt die neue AnnenMayKantereit Single, die heute via AnneMayKantereit Records / Universal Music erscheint. Ein Lied über eine Auszeit. Über eine kleine Flucht aus dem Alltag. Nur kurz. Um aufatmen zu können. Um wieder zu wissen, wer man ist, ohne alle anderen. Außerhalb des Alltags, außerhalb des Jobs und der gewohnten Wohnung. Um man selbst zu sein, ohne all die Dinge, die einen üblicherweise umgeben.

AnnenMayKantereit haben ein Lied geschrieben, das uns daran erinnert, zu entkommen. Ein Lied, das Vorfreude macht auf die nächste Gelegenheit, sich selbst eine Pause zu gönnen. In den Bergen oder am Bodensee. Oder eben “3 Tage am Meer”.

AnnenMayKantereit waren lange die Straßenmusiker, der Geheimtipp aus Köln. Sie wurden zum Festival-Headliner und ihre Alben erreichten Gold- und Platinstatus. Ihre Videos auf YouTube wurden über 800 Millionen Mal gesehen und 5 Millionen Monthly Listeners auf Spotify sprechen für sich. Die drei Jungs aus Köln sind immer für eine Überraschung gut, sie landeten 2022 „versehentlich“ mit dem Cover von “Tom’s Diner” in den US-Charts und hatten mit Juju44 eines der erfolgreichsten Deutschrap-Features, seit es Streaming gibt. Sie sind zwar kein Geheimtipp mehr, trotzdem fühlt es sich manchmal noch so an. Weil die Musik immer noch so schwer vergleichbar ist. Und weil eigentlich alle diese Band kennen, ohne den Bandnamen aussprechen zu können.

Foto: (c) Martin Lamberty