ClockClock veröffentlicht neue Single “Someone Else”

Mit über 120 Millionen Streams, drei erfolgreichen Radio-Singles und ihrem letzten Nummer #1 Radio Hit „Sorry“ gehört ClockClock zu den aufregendsten neuen Pop-Acts. Heute veröffentlicht ClockClock die neue Single „Someone Else“ als weiteren Schritt vor dem geplanten Album und der ersten Europatour 2023!

“Someone Else” beschreibt den Moment, bei dem einen in einer jungen Beziehung klar wird, dass man nicht der oder die richtige für die Person ist. Auch wenn es weh tut, ist es das richtige die Beziehung klarzustellen und ehrlich zueinander zu sein. Denn man wünscht der Person trotzdem nur das Beste, auch wenn man weiß, dass man selbst nicht das Beste für die Person ist. Jemand wird kommen und dich so lieben wie du dir das wünschst, wie du es verdienst. Doch dieser jemand bin ich nicht.

Hinter dem Namen ClockClock steht Singer/Songwriter Bojan Kalajdzic, der gemeinsam mit dem Produzenten- Kollektiv um Mark Vonsin und Fabian Fieser die außergewöhnlichen CClockClock-Songs und energiegeladenen Sounds kreiert.

Hypnotische Pop – Melodien, energiegeladene Beats und direkt unter die Haut gehende Vocals: So lässt sich der außergewöhnliche Soundmix von ClockClock charakterisieren, mit dem die Formation eine nahezu perfekte Grat- wanderung zwischen Zeitgeist und Innovation vollführt. Essenziell wichtig in der Musik von ClockClock: Die emotionale Aufrichtigkeit, nur das zu transportieren, was in ihnen vorgeht!

Foto: (c) Kanaan Brothers