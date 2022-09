„Grill den Henssler“ – Geburtstags-Special und Premiere für Jana Ina Zarrella!

VOX zeigt fünf frische Folgen „Grill den Henssler“ ab 9.10. um 20:15 Uhr

“Grill den Henssler” ist die Koch-Show, in der alles passieren kann! Und das im Herbst mit neuer Jury-Verstärkung: Jana Ina Zarrella übernimmt den freien Platz neben Reiner Calmund und Christian Rach. Die 45-Jährige bringt frische Würze mit in den Koch-Wettstreit und wird Steffen Henssler und seinen Promi-Herausforder:innen kulinarisch alles abverlangen. So viel sei außerdem verraten: Der Koch-King wird in Kürze 50 Jahre alt – Grund genug für einige Überraschung in Folge 1!

Steffen Henssler wird diesmal unter anderem herausgefordert von den Schauspieler:innen Andrea Sawatzki und Ralf Moeller, “Let’s Dance”-Ikone Jorge González, Sänger Sasha, den Moderator:innen Melissa Khalaj und Wayne Carpendale, “Zwischen Tüll und Tränen”-Star Uwe Herrmann, Stand-up-Comedienne Tahnee sowie Comedian Maxi Gstettenbauer. Darüber hinaus tritt in einer Folge das Ehepaar Amira und Oliver Pocher in allen Gängen gegen den Koch-King an.

Unterstützt werden die Promis in der Herbst-Staffel von den Koch-Coaches Christian Lohse, Martin Müller, Lucki Maurer, Alexander Wulf und Martin Klein.

VOX zeigt fünf frische Folgen “Grill den Henssler”, moderiert von Laura Wontorra, ab 9. Oktober 2022 um 20:15 Uhr.

Foto: RTL / Frank W. Hempel