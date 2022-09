“Haben Sie Angst vor Putin?” Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Karl Lauterbach stellen sich Kinderfragen in SAT.1

Denken Sie, dass Sie ein guter Kanzler sind? Haben Sie Angst vor Putin? Was ist ein “Querdenker”? Wenn Russland uns angreifen würde, hätten wir dann einen Dritten Weltkrieg? Und was bedeutet eigentlich “Feministische Außenpolitik”? In “Kannste Regieren?” am Donnerstag, 22. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 stellen sich die Regierungsvertreter:innen ein Jahr nach der Bundestagswahl ungefilterten Kinderfragen.

“Wir sind der jüngste Untersuchungsausschuss Deutschlands!”, gelobt der zehnjährige Luis aus Leverkusen. Mit 16 weiteren Kindern zwischen acht und 14 Jahren nimmt der Schüler das politische Spitzenpersonal in die Fragenmangel. Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach – wer kann am besten erklären?

“Hallo, na? Hereinspaziert!”, öffnet Bundeskanzler Olaf Scholz die Tür zu seinem Büro im Bundeskanzleramt. Zum ersten Mal überhaupt dürfen Schüler:innen sein Büro besuchen. Elyas (8) aus Frankfurt am Main nutzt die einmalige Gelegenheit und sitzt auf dem Bundeskanzlerbürostuhl Probe. “Sehr weich! Sehr gemütlich!”, lautet sein Urteil.

Neben zahlreichen Antworten auf knifflige Fragen verrät Außenministerin Baerbock den Jungen und Mädchen, warum sie ein geheimes Codewort für die Chatnachrichten mit ihren Töchtern verwendet, und Gesundheitsminister Lauterbach, weshalb er bei Politik-Kolleg:innen zwischen Handschlag-Typen und keinen Handschlag-Typen unterscheidet.

Nach dem Fragenhagel stehen Schulhof-Challenges an: Karl Lauterbach zeigt am Tischtennisschläger, was in ihm steckt, und Olaf Scholz lässt Papierflieger vom Kanzleramt segeln. Annalena Bearbock soll mit den Schüler:innen beim TikTok-Tanz “Jiggle Jiggle” das Tanzbein schwingen und beklagt: “Ihr wisst, dass die finnische Ministerpräsidentin jetzt richtig Ärger hat wegen des Tanzens?! Wenn ich das jetzt noch falsch mache …” Ihr Gegenvorschlag: Macarena!

“Kannste Regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule” – am Donnerstag, 22. September 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Das Polit-Docutainment wird von der Redseven Entertainment GmbH produziert.

Foto: (c) SAT.1 / Claudius Pflug