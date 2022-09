Immer wieder samstags. “The Masked Singer” startet am 1. Oktober auf ProSieben

Wer folgt auf DAS ZEBRA? “The Masked Singer” startet am 1. Oktober 2022 auf ProSieben. Neue Masken. Neuer Rätselspaß. Und die wichtigste Frage: Welche Stars stecken unter den Masken der siebten Staffel?

61 Schauspieler:innen, Sportler:innen, Sänger:innen, Moderator:innen und TV-Stars sowie sechs Sieger:innen begeistern seit 2019 die #MaskedSinger-Fans. Max Mutzke gewann als DER ASTRONAUT, Tom Beck als DAS FAULTIER, Sarah Engels als DAS SKELETT, Sasha als DER DINOSAURIER, Alexander Klaws als MÜLLI MÜLLER und Ella Endlich im April 2022 als DAS ZEBRA.

Die Stars schätzen das Einzigartige der geheimnisvollen ProSieben-Show. “Diese Show ist unglaublich. Man versteckt sich hinter seiner Maske, erweckt seine Figur zum Leben und kann machen, was man will. Das macht einfach nur großen Spaß”, erklärt Alexander Klaws den Zauber von #MaskedSinger. “Die Show ist für mich absolute Bühnen-Magie. Ich habe jede Folge ausgekostet, es war so schön, sich da voll reinzuwerfen. Das war für mich eine ganz besondere Reise”, schwärmt Ella Endlich.

Präsentiert wird “The Masked Singer” von Matthias Opdenhövel, produziert von Endemol Shine Germany.

Die siebte Staffel “The Masked Singer”, ab 1. Oktober 2022 immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber