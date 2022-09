Lewis Capaldi veröffentlicht seine neue Single “Forget Me”

Über 25 Milliarden globale Streams, 1 Million verkaufte Headline-Konzerttickets, das meist gestreamte Debütalbum in Woche 1 aller Zeiten – die Bilanz seines ersten Albums ist mehr als beeindruckend.

Jetzt meldet sich Lewis Capaldi mit seinem neuen Song “Forget Me” zurück: “Forget Me’ ist ein Song, der mir sehr am Herzen liegt und ich habe das Gefühl, dass es mein bisher bester ist. Er handelt von einer Trennung, die ich durchgemacht habe. Nach einem Jahr war der einzige wirkliche Kontakt, den ich mit meiner Ex hatte, der, dass ich ihr ‘Post-Ich’-Leben auf Instagram sah. Ich war an einem Punkt, an dem es mir ziemlich miserabel ging, und sie schien weiterzumachen und die beste Zeit zu haben, aufzublühen und ich hasste es. Ich fand es unfair, dass sie glücklich zu sein schien, während es mir schlecht ging, und ich hatte Angst, dass sie mich ganz vergessen haben könnte, also schrieb ich ein Lied darüber.“

Foto: (c) Universal Music / Alexandra Gavillet