Montez veröffentlicht seine neue Single „Starlight Express“

Wenn es um gefühlvolle Liebeslieder geht, dann kommt man an Montez derzeit einfach nicht vorbei. Dafür genügt ein Blick in die Credits der erfolgreichsten Pop-Songs des Landes – oder in Richtung Charts und Streamingplattformen. Denn nachdem Montez mit „Auf & Ab“ im letzten Jahr nicht nur die Nummer 1, sondern auch Platin in Deutschland, Österreich und der Schweiz holte und im Frühjahr mit seinem Album „Herzinfucked“ in den Top 10 landete, droppte er in den letzten Wochen weiterhin Song nach Song. Mit „Starlight Express“ erscheint nach „Keine Antwort“ gleich die nächste Single.

Musik über den Moment, in dem das gemeinsame Spiegelbild bereits in tausende Teile zersprungen ist und man nicht mal mehr versucht, die Splitter wieder zusammenzusetzen. Denn ab jetzt ist klar, dass das, was war, Vergangenheit ist. Und egal, was mal war: Montez ist weg.

Foto: (c) Universal Music