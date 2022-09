“Polizei im Einsatz”: Zweite Staffel mit vier neuen Folgen bei RTLZWEI

Es geht wieder auf Verbrecherjagd! Vom eingehenden Notruf bis zur Nachbearbeitung auf der Wache werden erneut reale Polizeieinsätze begleitet. Die zweite Staffel von “Polizei im Einsatz” startet ab Donnerstag, 22. September, bei RTLZWEI. Insgesamt werden vier neue Folgen wöchentlich um 20:15 Uhr zu sehen sein.

In Hannover werden die beiden Polizeibeamten Robin Melzer und Norbert Faust wegen einer Messerstecherei gerufen. Gemeinsam verfolgen sie eine Spur bis ins Rotlichtviertel. Außerdem müssen die Polizisten zu einem Einsatz, der ungewöhnlich und herausfordernd zugleich ist. Es gibt lautes Geschrei von einer psychisch auffälligen Frau. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn bei Einsätzen ein möglicher Schusswaffengebrauch nicht mehr auszuschließen ist. Ihr Beruf erfordert daher ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl. So auch bei einer Suizidankündigung während einer Nachtschicht.

Die Polizeianwärterin Milena Encarnacao und ihr Ausbilder Dominique Haas aus Gießen ermitteln bei einem Brand, ob es sich hierbei lediglich um einen technischen Defekt oder gar um Brandstiftung handelt. Ein anderes Mal schlägt sich das Polizeigespann mitten in der Nacht durchs Unterholz eines Waldstückes, um eine illegale Party ausfindig zu machen. Hinzu kommt die Jagd auf Ladendiebe, Verkehrssünder und Drogendealer.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten durch den Einsatz von Drohnen und Bodycams besonders tiefe Einblicke in die tägliche Arbeit der Polizistinnen und Polizisten. Ob auf Streife oder auf der Wache – es gibt immer wieder spannende Einsätze und Vorfälle, bei denen sie hautnah begleitet werden.

Ab 22. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI: “Polizei im Einsatz”. Die Folgen sind jeweils 7 Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.

