“Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag” im ZDF

Am Sonntag, 2. Oktober 2022, zeigt das ZDF um 20.15 Uhr den neuen Herzkino-Film made in England: “Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag”. Ab sofort auch in der ZDFmediathek.

Eventmanagerin Grace Brennan (Anja Antonowicz) findet an ihrem 17. Hochzeitstag einen Ring in der Tasche ihres Mannes Christopher (Nicholas Reinke). Doch das kostbare Geschenk ist für eine andere bestimmt! Kurz darauf sieht Grace den Ring am Finger der Musicaldarstellerin Sarah Moretti (Angela Bull). Sie stellt ihren Mann zur Rede. Dieser gesteht, sie seit zwei Jahren zu betrügen. Aufgebracht packt Grace alles zusammen und flieht mit ihren Kindern Victoria (Natascha Weitzendorf) und Jacob (Fabian Ziems) zu ihrem Vater Marvin (Matthias Brenner) ans Meer. Entgegen seinem Rat beschließt sie, sich scheiden zu lassen. Es folgt ein Wechselbad der Gefühle für sie, denn dort lernt sie auch noch Lehrer Dylan Parsons (Christian Feist) kennen.

Foto: (c) ZDF / Jon Ailes