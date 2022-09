Topic x John Martin veröffentlichen neue Single “Follow Me”

Der deutsche Produzent Topic hat sich für seinen neuesten Track mit Singer/Songwriter John Martin zusammengetan. Die gemeinsame neue Single “Follow Me” zeigt eine noch nie gehörte Facette von Topic’s Produktionspalette, denn er und John Martin bewegen sich mit Leichtigkeit zwischen einer legendären Hymne und einem atemberaubenden Club-Tune für die Ewigkeit.

Topic feilt schon seit fast einem Jahrzehnt an seinem Handwerk, aber im Jahr 2022 hat der herausragende DJ seine Karriere zu neuen und unerwarteten Höhen getrieben. Erst dieses Jahr debütierte Topic seinen Rave-Sound nicht nur auf der Tomorrowland Mainstage, sondern auch auf dem neuen Label mit “Saving Me” (feat. Sasha Alex Sloan), einer neu interpretierten Version seines Welthits “Breaking Me”. Mit der neuen Single an der Seite von Schwede John Martin und den jüngsten Veröffentlichungen wie “Kernkraft 400 (A Better Day)” mit A7S und “Solo Para Ti”, einer gemeinsamen Arbeit mit Alvaro Soler, zeichnet Topic weiterhin ein lebendiges und ausgefeiltes Bild eines Produzenten, der keine Grenzen kennt. Mit der Festivalsaison 2022 im Petto hat Topic nun die Clubs im Visier.

Foto: (c) Universal Music