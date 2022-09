Yungblud erobert mit seinem dritten Studioalbum “YUNGBLUD” Platz 3 der Offiziellen Deutschen Album-Charts

Innerhalb kürzester Zeit ist der Brite aus Doncaster vom unbekannten Nobody zum Aushängeschild der Gen-Z geworden und gilt seither als Sprachrohr der Weirdos, Freaks und Außenseiter. Mit seinem dritten Studioalbum “YUNGBLUD” erobert der Sänger, Songwriter und Musiker jetzt Platz #3 in den Offiziellen Deutschen Albumcharts und toppt damit alle seine bisherigen Veröffentlichungen! Der Erfolg kommt natürlich nicht von ungefähr, das bisherige Jahr war wild für Yungblud: Er hat den Ku’damm in Berlin mit einer Überraschungsperformance lahmgelegt, das Studio der Late-Night-Talker von “Late Night Berlin” in eine Abrissparty mit 65 Fans verwandelt, wurde am selben Abend symbolisch zum CEO von TikTok gekürt und ging kurze Zeit später auf ausverkaufte Deutschlandtournee. Kein Geringerer als Ozzy Osbourne erklärte sich bereit, in einem seiner Musikvideos mitzuspielen, vom legendären Mick Jagger bekam er eine Gitarre geschenkt.

Nachdem er erst kürzlich die Herzen der Australier und Japaner mit einer Tournee eroberte, verwandelte Yungblud gestern Abend den legendären Sunset-Strip in L.A. in eine einzige ausgelassene Party: An nur einem Abend spielte er gleich drei Konzerte in drei legendären Venues auf dem Strip, im Whisky A Go Go, im Viper Room und im The Roxy. Das Event wurde weltweit live via Amazon Twitch gestreamt. Natürlich performte Yungblud auch seine aktuelle Single “Tissues”!

Hierzulande schließt Yungblud die Woche mit einem Triumph ab: Sein am vergangenen Freitag veröffentlichtes drittes Studioalbum „YUNGBLUD“ stieg heute auf Platz #3 der Offiziellen Deutschen Album-Charts ein – der bisher größte Erfolg für den Briten mit dem großen Herzen und der noch größeren Klappe.

Foto: (c) Tom Pallant