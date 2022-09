Zendaya und Tom Holland halten Händchen

Zendaya und Tom Holland wurden händchenhaltend in New York City gesichtet, nachdem sie ihren Geburtstag gefeiert hatten. Die beiden lassen es sich in New York City halt gut gehen.

Zendaya und Tom Holland wurden am 2. September händchenhaltend in Lower Manhattan gesichtet. Das Paar war lässig gekleidet, Tom trug eine lila Baseballkappe und Jeans. Die Schauspielerin trug einen bunten Schal mit einem grauen T-Shirt, einer Gesichtsmaske und Jeans, während sie einen Becher Eiskaffee in der Hand hielt. Bei dem Spaziergang war auch Zendayas Mutter dabei. Der Ausflug fand einen Tag, nachdem das Paar ihren 26. Geburtstag mit ihrer Mutter gefeiert hatte, statt. Beim Abendessen im italienischen Restaurant MAMO in SoHo zeigte sich Zendaya in Boyfriend-Jeans, schwarzen Pumps und einem langärmeligen Crop-Top, das ihre straffen Bauchmuskeln zur Geltung brachte. Tom trug einen lässigen Look und ergänzte seine langärmelige Flanellhose und türkisfarbene Hose mit einem Paar Adidas.

Am 2. September feierte Zendaya ihren Geburtstag in den sozialen Netzwerken mit einem bezaubernden Foto, das sie als Kind zeigt. Zu dem Foto schrieb sie: “Ich verbringe den Tag damit, auf die schönsten Nachrichten zu antworten (entschuldigt, dass ich ein bisschen spät dran bin), danke, dass ihr mein Herz mit so viel Liebe füllt, ich könnte nicht dankbarer sein.”

Foto: (c) PopularImages / depositphotos.com