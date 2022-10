40 Jahre “Terra X”: Jubiläumsreihe “Unsere Kontinente” im ZDF

Seit 40 Jahren berichtet “Terra X” über die Natur und Kultur der Welt. Die sechsteilige Jubiläumsreihe “Unsere Kontinente”, sonntags ab 16. Oktober 2022, um 19.30 Uhr im ZDF, fügt beides zu einer großen Gesamtschau zusammen. Wie hat die Natur der Erde die Kulturen geformt und beeinflusst? Sechs namhafte Moderatorinnen und Moderatoren präsentieren die Filme über die von Menschen dauerhaft besiedelten Kontinente: Prof. Harald Lesch die erste Folge “Afrika”, Prof. Colin Devey die zweite Folge “Asien”, Prof. Antje Boetius die Folge “Australien und Ozeanien”, Mirko Drotschmann führt durch die vierte Folge “Europa”, Dr. Mai Thi Nguyen-Kim durch die Folge “Nordamerika” und Jasmina Neudecker ist stellte in der letzten Folge “Südamerika” vor. Alle Filme der Dokumentationsreihe stehen ab Sonntag, 16. Oktober 2022, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Jeder Film reist zu den Anfängen des jeweiligen Kontinents und zu Wendepunkten, die seinen Charakter bestimmen. Geologie, Wetter, Klima, Meeresströmungen, Artenwanderung, menschliche Migration und Besiedelung sind prägend für die Entwicklung. Warum beispielsweise ist das Klima in Europa so günstig, während auf gleicher Höhe in Sibirien fünf Monate Dauerfrost herrschen? Was hat der Aufprall zweier Kontinentalplatten und die Entstehung des Himalayas mit dem bevölkerungsreichsten Fleck der Erde zu tun? Und wie schaffen es Menschen in Australien zu überleben, obwohl der Kontinent der trockenste der Welt ist? Erkenntnisse aus Geschichte, Wissenschaft und Alltag werden zu einer filmischen Enzyklopädie gebündelt. Fotorealistische 3-D-Animationen fungieren als Zeitreise-Tool, Coffee-Table-Book-Ästhetik wird durch Graphic Novels und dokumentarische Aufnahmen auf höchstem technischem Niveau erreicht. Helikopter- und Drohnenaufnahmen zeigen spektakuläre Landschafts- und Tierwelten.

In den vergangenen zehn Jahren ist “Terra X” zu einer multimedialen Marke geworden, mit starken Communities auf ganz unterschiedlichen Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram oder auch als Podcast. Zum 40-jährigen Jubiläum ist seit Juli 2022 für die junge Zielgruppe TikTok dazu gekommen. Wissen wird dort kurz, bisweilen witzig, teilbar.

“40 Jahre Terra X” sind auch für “Die große Terra X Show” am Mittwoch, 26. Oktober 2022, 20.15 Uhr im ZDF, Anlass, in die Archive zu steigen. Highlights aus vier Jahrzehnten Dokumentationen kommen noch einmal zur Aufführung. Johannes B. Kerner führt durch die Show – mit “Terra X”-Expertinnen und -Experten wie Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, Professor Dr. Harald Lesch oder Tierfilmer Andreas Kieling an seiner Seite. Zwei prominente Rateteams, Collien Ulmen-Fernandes und Moritz Bleibtreu sowie Ute Lemper und Henning Baum, treten gegeneinander an.

Foto: (c) ZDF / Reuter/ Serviceplan