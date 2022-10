Backstreet Boys – „A Very Backstreet Christmas“

Die Weihnachtssaison beginnt in diesem Jahr sogar noch ein wenig früher, denn die Backstreet Boys – Howie, AJ, Nick, Brian und Kevin, zusammen eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten – werden bereits am 14. Oktober ihr mit größter Spannung erwartetes Weihnachtsalbum „A Very Backstreet Christmas“ bei BMG veröffentlichen.

„Der Wunsch, ein eigenes Weihnachtsalbum zu machen, begleitet uns nun schon seit knapp 30 Jahren – und daher sind wir wahnsinnig glücklich, dass es jetzt endlich so weit ist“, kommentierte Howie Dorough die anstehende Veröffentlichung. „Wir hatten richtig viel Spaß im Studio, es war einfach grandios, einigen unserer absoluten Lieblings-Weihnachtsklassikern den BSB-Stempel aufzudrücken. Wir können es kaum erwarten, ein Teil der Weihnachtszeit unserer Fans zu sein.“

Tatsächlich handelt es sich bei „A Very Backstreet Christmas“ um das allererste Weihnachtsalbum der Backstreet Boys. Der Longplayer vereint diverse Neuinterpretationen von zeitlosen Klassikern wie „White Christmas“, „Silent Night“ oder auch „Have Yourself A Merry Little Christmas“. Abgerundet wird das Album durch gleich drei brandneue Exklusiv-Weihnachtstitel – „Christmas In New York“, „Together“ und „Happy Days“.

Aktuell noch in Nordamerika unterwegs, kommen die Backstreet Boys im Rahmen ihrer „DNA World Tour“ pünktlich zum Launch des Weihnachtsalbums endlich auch wieder nach Deutschland: Ab dem 12. Oktober, wo sie in der Berliner Mercedes-Benz Arena ihre gefeierte Live-Show erstmals hierzulande präsentieren werden, stehen insgesamt acht Deutschland-Konzerte auf dem Programm – u.a. auch in Hannover, Mannheim, München, Hamburg, Leipzig, Köln und schließlich in Dortmund (am 04. November). Zwischendurch werden sie auch im benachbarten Ausland (etwa Amsterdam, Krakau oder Zürich) Halt machen. Seit dem Tourstart im April (in Las Vegas) begeistern die Backstreet Boys ihre Fans in den größten Venues der Welt, indem sie Abend für Abend ein energiegeladenes Set mit über 30 Klassiker-Hits präsentieren.

Komplette Tracklist von „A Very Backstreet Christmas“:

1. White Christmas

2. The Christmas Song

3. Winter Wonderland

4. Have Yourself A Merry Little Christmas

5. Last Christmas

6. Holy Night

7. This Christmas

8. Same Ole Lang Syne

9. Silent Night

10. I’ll Be Home for Christmas

11. Christmas in New York

12. Together

13. Happy Days

Foto: (c) Dennis Leupold