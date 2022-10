Bringen mehr Waffen auch mehr Frieden? Thilo Mischke taucht am Montag ein in die Welt der Rüstung

Gibt es einen Ausweg aus der Aufrüstungsspirale? Bedeutet ein Mehr an Waffen auch ein Zugewinn an Sicherheit? Für seine neue Reportage “ProSieben THEMA. Waffen für den Frieden. Deutschland rüstet auf”, die ProSieben am Montag, 31. Oktober, in der Prime Time zeigt, recherchiert Thilo Mischke in der Ukraine und trifft auf Vertreter der Rüstungsindustrie. “Hinter dem europäischen Wunsch nach Freiheit und Sicherheit steht eine ganze Industrie. Wie sie funktioniert und ob sie die Freiheit bewahren kann, wollen wir mit unseren Recherchen zeigen”, so Mischke.

“Sicherheit durch Aufrüstung zu erreichen, ist ein problematischer Weg”, sagt Michael Staack, Prof. für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und dennoch: Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine rüstet Europa auf. Aber sorgen mehr Waffen wirklich für mehr Frieden? Für seine Recherche trifft Thilo Mischke im ukrainischen Charkiw auf Zivilist:innen, die im Schnellmodus zu Soldat:innen ausgebildet werden. Er hinterfragt bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, Generalleutnant Alfons Mais und zahlreichen Bundeswehrrekruten die tatsächliche Einsatzfähigkeit des deutschen Heeres. Und wird auf der Eurosatory-Rüstungsmesse mit der überraschenden Aussage konfrontiert: “Krieg ist das, was wir als Rüstungsindustrie am wenigsten sehen wollen.”

“ProSieben THEMA. Waffen für den Frieden. Deutschland rüstet auf” – am Montag, 31. Oktober 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Foto: (c) ProSieben / Nikita Teryoshin