Clevere Raumlösungen und Do-It-Yourself-Tipps: “Wir räumen auf! – Wie viele Dinge hast du?” startet am 26. Oktober

Wenn der Sommer vorbei ist, verbringen wir mehr und mehr Zeit zu Hause. Doch leben wir dort gerne und fühlen uns wohl? In “Wir räumen auf! – Wie viele Dinge hast du?” bekommen Familien vor Augen geführt, wie viele Gegenstände sie besitzen und sortieren ihr gesamtes Hab und Gut neu. Durch die emotionale Reise führt Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes. Das Format startet am 26. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

“Wissen Sie, wie viele Dinge sie besitzen?” Drei Familien wollen es wissen und begeben sich auf eine emotionale Reise – in sieben Tagen zum Ordnungsglück. Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes zeigt, wie es geht. In drei Episoden bekommt jeweils eine Familie die einmalige Chance, ihr altes Leben neu zu sortieren. Der Clou: Alles, was die Familie besitzt, wird in einer großen Lagerhalle ausgebreitet, fein säuberlich aufgereiht und nach Themenblöcken sortiert. Dies ist nicht nur ein großer Moment für die Eltern und ihre Kinder sondern auch besonders bildstark. Was macht es mit einer Familie, buchstäblich ihr gesamtes Leben vor sich ausgebreitet zu sehen?

Zwei Tage haben die Familien Zeit, ihre abertausenden Dinge einzuteilen und zu entscheiden: Was darf bleiben und was muss gehen? Barbie Puppen, Regenschirme, Hochzeitskleid – die Lagerhalle ist eine Art Privatmuseum. Was möchten sie verkaufen, was recyclen und was spenden? Dabei kann man nicht immer nur nach Nutzen entscheiden. Viele der Gegenstände sind mit Emotionen behaftet und Loslassen ist nicht immer einfach. Die Familien werden bei diesem teilweise aufwühlenden Prozess einfühlsam unterstützt und beraten.

Teil des Kreativ-Teams um Collien Ulmen-Fernandes ist Jelena Weber, Youtuberin und Autorin zu den Themen DIY, Minimalismus und Aufräumen. Sabine Haag, Bloggerin und Buchautorin im Bereich Cleaning sorgt für Ordnung und Sauberkeit, Tischlermeister und Unternehmer Johannes Rathmann komplettiert das Trio mit seinen Ideen für clevere Raumlösungen.

Das Team sorgt nicht nur für ein ordentlicheres Zuhause, sondern für einen wahrhaften Wow-Effekt, wenn die Familien ihr neu sortiertes Heim erstmals betreten. Sie sollen sich nicht nur wohler fühlen, sondern einen regelrechten Neuanfang wagen. Nachhaltigkeit steht für Collien, Jelena, Sabine und Johannes im Vordergrund. Sie recyclen nicht nur, sondern erschaffen aus alten Gegenständen neue Lieblingsteile. Upcyclen statt Wegwerfen!

Nebenbei gibt es nebenbei hilfreiche Tipps und Tricks wie sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Wohlfühl-Zuhause erschaffen können. Denn Do-It-Yourself ist im Trend wie nie.

RTLZWEI zeigt “Wir räumen auf! – Wie viele Dinge hast du?” ab Mittwoch, 26. Oktober, um 20:15 Uhr. Die Folgen sind sieben Tage im Voraus auf RTL+ verfügbar.

Foto: (c) RTLZWEI / Guido Engels