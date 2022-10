Martin Trevy, Paul Schulze und Neptunica – Under The Night (feat. Katy Alex)

Eine Tech House Collab der Superlative!

DJ & Producer Neptunica wagt den Sprung ins kalte Wasser und probiert sich mit „Under The Night“ in einem anderen Genre. Er sagt: „Ich mag die saftigen Techno Kicks. Wie auch schon bei High On Music und wollte mich mal an etwas Neuem ausprobieren. Die Nummer ist generell sehr deep und hat diesen ‚Late Night Car Drive‘ Vibe.“

Der Track ist mit Martin Trevy, Paul Schulze und Katy Alex bei einer gemeinsamen Songwriting Session entstanden. Martin Trevy gilt als einer der führenden Electronic Acts in Kolumbien und erhält Support von Artists wie Lost Frequencies, Sam Feldt, Alok, Tiësto oder Nicky Romero. Paul Schulze releast seit zwei Jahren seine eigene Musik und kann in dieser kurzen Zeit schon Collabs mit SOMMA, Tom Enzy, Louise Harris und Sam Welch vorweisen. Die letzte im Bunde ist Katy Alex – eine Singer & Songwriterin aus Liverpool, UK. Sie schrieb bereits Songs mit Roger Sanchez, PS1 und Sammy Virji und verleiht dem Track einen coolen UK-Touch.

„Under The Night“ wird am gestrigen 14.10.22 auf Kontor Records veröffentlicht.

Foto: (c) Kontor Records