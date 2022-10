PUR kündigen ihr neues Album “Persönlich” für den 4. November an

PUR haben ihr brandneues Album “Persönlich” für den 4. November angekündigt!

Dass es ein neues Album in diesem Jahr gibt, ist einem ganz besonderem Ereignis geschuldet: PUR & Friends auf Schalke! Dieses Stadion-Konzert beschert den Fans und der Band sehr große, ergreifenden Momente. Die Musiker haben in diesem Jahr mit 68 000 Zuschauer:innen „40 Jahre PUR – 20 Jahre PUR auf Schalke“ nachträglich gefeiert. Auf diesen Auftritt zuzusteuern, das war fast wie ein Rettungsanker in stürmischer See. So empfand es jedenfalls Hartmut Engler. Endlich löste sich die pandemiebedingte Schreibblockade des PUR-Frontmanns, er konnte seine Gedanken und Empfindungen in die Lieder des brandneuen Albums „Persönlich“ fließen lassen. Mit feinsinnigen Metaphern. Hartmut Englers Liedzeilen wirken nie verkopft, sie sind nah dran an der Realität und stets glaubwürdig.

26. April 2023 Mannheim – SAP Arena

27. April 2023 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29. April 2023 Berlin – Mercedes-Benz Arena

19. April 2023 München – Olympiahalle

21. April 2023 Oldenburg – EWE Arena

22. April 2023 Hannover – ZAG arena

23. April 2023 Köln – LANXESS arena

30. April 2023 Hamburg – Barclays Arena

03. Mai 2023 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

05. Mai 2023 Dortmund – Westfalenhalle

