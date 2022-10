Taylor Swift veröffentlicht ihr neues Album “Midnights”

Es war die Überraschung des Abends, als Taylor Swift vor wenigen Wochen bei der Verleihung der MTV VMA 2022 ihr neues Album “Midnights” angekündigt hat (und nebenbei drei Preise abräumte). Es folgten persönliche Posts auf ihren Social Media Kanälen, Taylor enthüllte nach und nach das Tracklisting und erzählte ein wenig über die Geschichten hintern den 13 Songs.

Einer der Songs auf dem neuen Album ist “Anti-Hero”, mit dem die gefeierte Sängerin, Songwriterin und Musikerin ihre eigene Entwicklung als Künstlerin, aber auch die Schattenseiten, die mit dem Ruhm kommen, thematisiert.

Ein weiteres Highlight ist der Song “Snow On The Beach”, der gemeinsam mit Lana Del Rey entstanden ist. Es ist das einzige Feature auf dem neuen Album “Midnights”. Taylor erzählt mit dem Song von dem ganz besonderen Moment, wenn man sich verliebt und die andere Person genau dasselbe fühlt, genau im selben Moment…

Aktuell ist Taylor Swift für sechs MTV EMA 2022 nominiert, u.a. in den Kategorien “Best Pop” und “Best Longform Video”.

Die MTV EMA 2022 finden diesmal in Düsseldorf, in der multifunktionalen Indoor-Arena PSD Bank Dome statt. Die Verleihung wird am 13. November live auf MTV in mehr als 170 Ländern übertragen und ab dem 14. November weltweit auf Paramount+ und Pluto TV zu sehen sein. Deutschland wird dieses Jahr zum sechsten Mal Gastgeber der Veranstaltung sein.

Seit Donnerstag können Fans www.mtvema.com besuchen, um für ihre Lieblingskünstler in 19 genderneutralen Kategorien abzustimmen – darunter „Bester Song”, „Bester Künstler”, „Beste Kollabo”, „Bestes Longform Video” und „Bester Metaverse-Auftritt”. Die Abstimmung läuft bis zum 9. November!

Foto: (c) Universal Music