The Masked Singer: Die Zuschauer:innen feiern Armin Rohde als GOLDI

Goldene Demaskierung: Armin Rohde lüftet am Samstagabend die Maske des GOLDI. Nach der Demaskierung betont der Star-Schauspieler im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel: “Das war eine der spannendsten Herausforderungen, die ich in meiner ganzen Berufslaufbahn erlebt habe. Ich bin heilfroh und sehr dankbar, dass ich hier mitgemacht habe.”

Armin Rohde: “Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.”

Noch nie zuvor hat es eine Maske kaum abwarten können, endlich ihre Identität preiszugeben. Im Halbfinale darf GOLDI nach seiner Mashup-Performance von “Time To Say Goodbye/We Will Rock You” (Sarah Brightman/Queen) endlich die Maske lüften. Rategast Johannes Oerding und die ProSieben-Zuschauer:innen in der JoynMe-App haben den richtigen Riecher: Armin Rohde schlüpft aus GOLDI und berichtet: “Die Geheimhaltung war nicht einfach. Immer wenn mich jemand drauf angesprochen hat, bin ich ausgewichen: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber es hat mir auch Spaß gemacht – ist ein bisschen wie Versteck-Spielen früher. Das Ganze ist wirklich eine aufregende Erfahrung, ich kann das nur all meinen Kollegen empfehlen.”

Die letzten vier Masken fallen…

… live im großen #MaskedSinger-Finale nächsten Samstag, 5. November 2022, live um 20:15 Uhr, auf ProSieben und beantworten die vier letzten Fragen: Wer begeistert als DER MAULWURF? Wer berührt Woche für Woche als ROSTY die Herzen? Wer verbirgt sich hinter dem WERWOLF? Wer strahlt als DIE ZAHNFEE?

“The Masked Singer” – die siebte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

