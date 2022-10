“The Masked Singer”: Thomas Hayo ist DIE PFEIFE

Ganz schön pfiffig. Thomas Hayo nimmt die Maske der PFEIFE ab. “Das war eine tolle Sache und hat großen Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, es so zu genießen, wenn man von allen ausgepfiffen wird”, lacht der New Yorker Creative Director, bekannt aus “Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum”, im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel.

Erster Punkt für das Rateteam

Im Duett mit der ZAHNFEE performt DIE PFEIFE zunächst “Bang Bang” (Jessie J, Ariana Grande und Nicki Minaj) und schlägt anschließend mit “Live And Let Die” (Paul McCartney & Wings) ganz andere Töne an. Verwirrung komplett? Fast. Ruth Moschner kommt erstmals der PFEIFE auf die Spur und tippt auf Thomas Hayo. Ihre Rateteam-Gäste Yvonne Catterfeld und Ross Antony legen sich auf Sami Khedira und Jimi Blue Ochsenknecht fest. Die #MaskedSinger-Fans setzen in der JoynMe-App auf Jimi Blue Ochsenknecht, Pascal Hens, Michi Beck und Tedros “Teddy” Teclebrhan. Thomas Hayo: “Das war für mich amüsant und lustig. Es waren von Fußballerspieler über Hip-Hop-Rapper bis hin zu echten Sängern und Entertainern alles dabei. Von daher waren die Tipps für mich ein schönes Kompliment. Ich habe es sehr genossen und ich freue mich sehr, dass es mir gelungen ist, die meisten in die Irre zu führen.”

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber