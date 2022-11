“2022 – Das Quiz”: Der große Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen

mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers, Florian Silbereisen – und zum letzten Mal mit Frank Plasberg als Moderator

Großes Finale kurz vor Silvester: Frank Plasberg präsentiert am Freitag, 30. Dezember 2022, um 20:15 Uhr zum 15. Mal den großen Jahresrückblick zum Mitraten. Damit verabschiedet er sich von der Show, bei der Jahr für Jahr bis zu sieben Millionen Menschen mitfiebern, wenn vier der prominentesten und beliebtesten Stars mit großem Einsatz um den Sieg spielen. Günther Jauch (bisher vier Mal gewonnen), Barbara Schöneberger (bisher zwei Mal gewonnen) und Jan Josef Liefers (bisher vier Mal gewonnen) werden wieder von Florian Silbereisen herausgefordert, der zum zweiten Mal dabei ist.

Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten, emotionalsten und lustigsten Momente des Jahres und die Menschen, die Deutschland in diesem Jahr bewegt haben – der Dauer-Zoff in der Ampel-Koalition, der neue König Charles III., die Fußball-EM der Frauen, die WM in Katar und “Layla”, Skandal-Sommerhit des Jahres.

“2022 – Das Quiz” ist eine Produktion der I & U Information und Unterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR. Redaktion: Andreas Gerling (NDR).

Foto: (c) ARD / WDR / Stephan Pick / Brand New Media