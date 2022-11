Afrojack & James Arthur veröffentlichen gemeinsame Single “Lose You”

Afrojack, GRAMMY-preisgekrönter Produzent und Dance Music-Ikone, bekannt für Hits wie „Give Me Everything“ von Pitbull ft. Ne-Yo (ausgezeichnet mit 6fach Platin) und dem zeitlosen Dance-Klassiker „Take Over Control“, veröffentlicht seine neue Collabo mit James Arthur. Der englische Singer-Songwriter ist für globale Hits wie „Say You Won’t Let Go“ bekannt und hat bereits über 3,5 Milliarden Streams erreicht. Die groovige Dance-Pop-Single „Lose You“ ist ab sofort auf allen DSPs und Streaming-Diensten verfügbar.

Während seines Auftritts beim Amsterdam Music Festival mit Nicky Romero gab Afrojack seinem Publikum von 25.000 Fans gemeinsam mit James Arthur einen Live-Vorgeschmack auf „Lose You“. Die temporeiche, explosive und ebenso eindringliche Dance-Pop-Single kommt mit satten Bassgitarren, unwiderstehlichen Synthie-Riffs und Arthurs charakteristischer kraftvoller und dynamischer Performance. „Lose You“ wird uns bis weit in die Wintersaison hinein begleiten – bei dieser Melodie kann man nur tanzen und mitsingen! „Lose You“ ist zweifellos ein Anwärter auf die „Kollaboration des Jahres“!

„Ich bin ein großer Fan von James’ Musik und Style, also war es eine Freude, mit ihm an dieser Single zu arbeiten“ – Afrojack

Foto: (c) Universal Music / Ruud Baan