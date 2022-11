Alan Walker veröffentlicht zweiten Teil seines “Walkerverse” Albums

Es bleibt nur noch etwas mehr als ein Monat bis zum Ende des Jahres 2022, währenddessen bereitet sich Alan Walker darauf vor, seine Fans mit dem zweiten Teil des gleichnamigen Albums, das jetzt über Sony Music erscheint, weiter in das Walkerversum zu entführen.

Alan Walker & UPSAHL – Shut Up (Official Music Video): https://youtu.be/1sESCIMpx0U

Walker verschwendet keine Zeit und eröffnet das Album mit dem herausragenden Track “Shut Up”. “Shut Up” wird von der amerikanischen Indie Sängerin/Songwriterin UPSAHL gesungen und vereint Alans progressiven House-Sound mit UPSAHLs überirdischen Vocals zu einem unglaublichen Ohrwurm, der nichts Geringeres als eine Hymne ist. Als Nächstes folgt ein Track, der zur Feier des Beginns seiner Tournee veröffentlicht wurde: “Extremes” ft. Trevor Daniel ist eine alternative Pop-meets-Trap-Soundkulisse mit ein wenig mehr Druck. Die Single “Lovesick” (ft. Sophie Simmons), die Anfang des Monats überraschend veröffentlicht wurde, ist eine mitreißende Single mit einer riesigen orchestralen Klanglandschaft, die, wie der Text vermuten lässt, alle Merkmale eines Elektro-Wiegenlieds aufweist. Mit “Catch Me If You Can” schließt Alan die EP mit einer verspielten Produktion ab, in der er meisterhaft mit Stakkato-Sounds und Gesang experimentiert, um einen Katz-und-Maus-Effekt zu erzielen, der den Titel des Songs widerspiegelt.

Alan, der sich als maskierter Produzent weltweit einen Namen gemacht hat, hat sich erneut mit der führenden schwedischen Gesundheitstechnologie-Marke Airinum für eine exklusive Zusammenarbeit zusammengetan, die seine Fans mit der fortschrittlichsten Atemmaske auf dem Markt versorgen wird. Die zweite Kollektion, die am 15. November auf den Markt kam, besteht aus vier Modellen. Die diesjährige Kollaborationsmaske ist auch Teil seines offiziellen Bühnenoutfits und für Fans im offiziellen Merchandise Store erhältlich.

“Das Tragen einer Maske ist seit langem ein Teil meiner Identität, und natürlich haben wir alle erst kürzlich von den gesundheitlichen Vorteilen von Gesichtsmasken erfahren. Ich freue mich sehr, mit Airinum zusammenzuarbeiten, um meine Entwürfe erneut zu teilen und etwas zu kreieren, das nicht nur cool aussieht, sondern auch hilft, uns zu schützen.” – Alan Walker

Foto: (c) Sony Music