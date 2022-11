Alexander Eder & Franzi Harmsen veröffentlichen neue Single “Sag Nie Wieder”

Wenn das, was einmal die wahre Liebe war, nur noch einem Scherbenhaufen gleicht, dann stehen viele unbeantwortete Fragen im Raum. Um eben jene Hilflosigkeit und das Unverständnis für das Verhalten der einstigen großen Liebe geht es in SAG NIE WIEDER, der neuen Single von ALEXANDER EDER feat. FRANZI HARMSEN. Und trotz, oder gerade wegen, all der fehlenden Antworten stellen sie in einer emotionalen Botschaft klar: Bitte sag nie wieder, dass du mich liebst.

Als Musiker steht ALEXANDER EDER, der Österreicher mit der unverkennbaren Reibeisenstimme, für einen augenzwinkernden Blick aufs Leben und dafür, sich selbst immer treu zu bleiben. Mit SAG NIE WIEDER schlägt der 23-Jährige nun bewegende Töne an, die tiefgehender und packender nicht sein könnten. Denn sie zeigen, welche Verzweiflung und Hilflosigkeit eine gescheiterte Liebe in einem Menschen auslösen kann. Gemeinsam mit Singer-Songwriterin FRANZI HARMSEN transportiert der Musiker all diese großen Gefühle – entstanden ist ein Stück voller Tiefgang und brutaler Ehrlichkeit.

Foto: (c) Samuel Matteo / Universal Music