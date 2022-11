Bei “Schlag den Besten” gibt es viele, viele Geschenke

In der letzten Staffel war er der Beste. Kann Friedhofsgärtner Björn diesen Ruf verteidigen? ProSieben stellt ihn in “Schlag den Besten” (8. und 15. Dezember um 20:15 Uhr) vor genau diese Herausforderung.

Das Besondere? Diesmal treten in jeder Show zehn Herausforderer dem “Besten” entgegen. Der Titelverteidiger entscheidet, wer als erstes gegen ihn antritt. Ist Björn in der ersten Spielrunde siegreich, wird der nächste Gegner bestimmt. Verliert Björn jedoch, so scheidet er aus “Schlag den Besten” aus. Sein Gegner sucht sich dann einen neuen Herausforderer aus.

Und für die Besten zieht ProSieben Weihnachten vor: Der Gewinner jeder Runde erhält einen hochwertigen Sachpreis – den er in jedem Fall behalten darf.

Wer schlägt den Besten? Und wer nimmt am Ende die meisten Geschenke mit nach Hause?

Elton moderiert, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird “Schlag den Besten” von Raab TV.

“Schlag den Besten”, donnerstags, am 8. und 15. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber