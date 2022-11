Bonka – I Like It

Die australischen Dancefloor-Lieblinge Bonka liefern mit ihrer zeitlosen neuen Single einen grandiosen Abschluss für das Jahr 2022. Mit einer starken Bassline und gesampelten Disco-Elementen, die sich zu einem satten Drop aufbauen, wird „I Like It“ die Dancefloors glühen lassen.

Über die Entstehung der Single sagt das Duo: “Die Idee für “I Like It” entstand nach einem Festival, auf dem wir gespielt haben. Wir sprachen über unsere liebsten Festival-Erlebnisse in der Kindheit und über all die zeitlosen Melodien, die aus dieser Zeit herausragen. Uns wurde klar, dass wir beide den gleichen Wunsch hatten, etwas in dieser Richtung zu schreiben. Wir begannen mit der Arbeit an einem unserer Lieblings-Disco-Samples aus ‘Arabesque’ und ‘I Like It’ war geboren. Dieser Song ist eine Hommage an die französischen Electro-Vibes, denen wir einen modernen Twist verpasst und unseren eigenen Flavour gegeben haben!”

Die beiden aus Brisbane stammenden Produzenten haben sich in der Musikszene schnell einen Namen gemacht und sind nun nicht mehr wegzudenken. Mit mehr als 10 Millionen Streams hat das Duo bereits einige Auszeichnungen erhalten: Ihre Singles ”Focus” und ”Chase” erreichten beide Platz #1 der ARIA Club Charts. ”Chase” war der meistgespielte Dance-Track im amerikanischen Radio und darüber hinaus landeten sie mit mehreren Singles auf Platz #1 der renommierten Beatport Charts. Auch mit ihrem Podcast “Let’s Go Bonkas” krönen sie regelmäßig Platz #1 der australischen iTunes Music Podcast Charts.

Mit einer Reihe von Shows in ganz Südostasien, Europas führendem Amsterdam Dance Event und einer Reihe von Festivalauftritten im kommenden Sommer, steht der Single als Saisonhymne im kommenden Jahr nichts mehr im Wege! Wir können dazu nur noch sagen: „WE LIKE IT“!

