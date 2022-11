„Deine Hand“: Herbert Grönemeyer veröffentlicht neue Single

Am 18. November meldet sich Herbert Grönemeyer mit dem Lied „Deine Hand“ zurück. Bei „Wetten, dass..?“ feiert die erste neue Grönemeyer-Single seit drei Jahren am 19. November ihre TV-Premiere. Das Album „Das ist los“ erscheint am 24. März 2023.

Heute erscheint mit „Deine Hand“ eine neue Single von Herbert Grönemeyer. „Deine Hand“ ist der ideale Song für diese nur wenig idealen Zeiten. Er verschließt vor den Zumutungen der Gegenwart nicht die Augen, umarmt unsere kollektive Übermüdung und wärmt uns in der Kälte unserer von Pandemie, Krieg und Klimakatastrophe geprägten Wirklichkeit.

„Hoffnung ist gerade so schwer zu finden“, heißt es im Text. „Fühl‘ mich blind für Perspektiven, die uns weiterbringen.“ Doch die Lyrics bleiben nicht im Pessimismus stecken. Mit der Zeile „Deine Hand gibt mir den Halt, den ich so dringend brauch’“ kehrt die Hoffnung zurück und dann folgt entschlossen: „Wir können uns noch retten“.

Mit minimalistischer Instrumentierung, die seine so emotionale wie nicht weniger minimalistische Sprache spiegelt, geht Herbert Grönemeyer Schritt für Schritt und Wort für Wort in eine lichtere Zukunft und nimmt seine Hörerinnen und Hörer dabei mit. Seine Botschaft: Auch wenn die Zukunft düster scheint und wir vor lauter Lärm keinen Ausweg mehr sehen können, findet sich doch ein Weg nach vorne, in eine bessere Welt. Oder zumindest die Hoffnung darauf. Diesen Weg zu gehen, liegt in der Hand eines geliebten Menschen, in Gemeinschaft, im Zusammenstehen und gemeinsam gebildeten Brücken. Nicht in der Härte, sondern im Zarten liegt die Kraft, in Wärme, Freundschaft und Liebe.

16. Mai 2023 Kiel, Wunderino-Arena

18. Mai 2023 Hamburg, Barclays Arena

19. Mai 2023 Dortmund, Westfalenhalle

21. Mai 2023 Berlin, Mercedes-Benz Arena

22. Mai 2023 Hannover, Zag Arena

24. Mai 2023 Wien, Stadthalle Halle D

25. Mai 2023 München, Olympiahalle

27. Mai 2023 Köln, Lanxess Arena

28. Mai 2023 Mannheim, SAP Arena

30. Mai 2023 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyerhalle

31. Mai 2023 Zürich, Hallenstadion

02. Juni 2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park

03. Juni 2023 Leipzig, Red Bull Arena

05. Juni 2023 Berlin, Waldbühne

06. Juni 2023 Berlin, Waldbühne

09. Juni 2023 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Foto: (c) Victor Pattyn / Universal Music