DER MAULWURF gewinnt “The Masked Singer”

Eine Show. Fünf Sieger. Schauspieler Daniel Donskoy gewinnt als DER MAULWURF die siebte Staffel von “The Masked Singer”. Zuvor lüften Leslie Clio (DIE ZAHNFEE), Rick Kavanian (ROSTY) und Bürger Lars Dietrich (DER WERWOLF) ihre Masken vor dem begeisterten Publikum. “Es gibt wenige Unterhaltungsshows in Deutschland, die auf hohem Niveau versuchen, größtmögliche Show zu liefern. Es ist wunderbar, wenn man nach den Sternen greift – und diese Show greift nach den Sternen – das hat mich motiviert, dabei zu sein”, resümiert Daniel Donskoy im Interview.

Raffiniertes Verwirrspiel, Frauenpower, Gesangs-Debüt und ungewohnt böse

Für seine Rolle als DER MAULWURF legt sich Daniel Donskoy einen englischen Akzent zu. Das sorgt sowohl beim Rateteam als auch bei den #MaskedSinger-Fans für Verwirrung, die Tipps reichen zunächst von Marc Terenzi über Tom Kaulitz und Florian David Fitz bis hin zu Pietro Lombardi und Wincent Weiss. Erst gegen Ende der Show kommen Ruth Moschner, Judith Williams und Riccardo Simonetti im Rateteam dem Schauspieler auf die Spur.

Als erste Maske enttarnt sich DIE ZAHNFEE: Es ist Sängerin Leslie Clio. “Ich freue mich, dass das Geheimnis jetzt gelüftet ist. Die Geheimniskrämerei ist mir extrem schwer gefallen … Aber als das Walross meiner Meinung nach zu früh raus war und ich dann die einzige Frau war, wollte ich ganz sicher ins Finale. Denn es geht ja gar nicht, nur Männer im Finale zu haben. Das hat mich weiter angespornt.”

In der nächsten Enthüllung steigt Schauspieler und Komiker Rick Kavanian aus der Maske des ROSTY. “Ich kann es noch gar nicht begreifen. Das ist eine überschreitende Erfahrung, da man mir als Kind gesagt hat, dass ich nicht singen kann. Jetzt, nach 41 Jahren, gab man mir die Gelegenheit, mir etwas zurückholen zu dürfen. Deshalb: Kindern auf keinen Fall sagen, sie können es nicht … Die Geheimhaltung war für mich sehr schwer, als CIA-Agent bin ich sicher total untauglich”, glaubt Rick Kavanian.

Vor das größte Rätsel stellt alle DER WERWOLF. Die Tipps der Zuschauer:innen in der JoynMe-App: Martin Kesici, Der Graf, Rea Garvey oder Till Lindemann. Das Rateteam vermutet Max Giesinger, Ben Becker, Matthias Reim oder Nino de Angelo. Erst kurz vor der Demaskierung setzt Ruth Moschner auf den richtigen Star: Bürger Lars Dietrich. “Es hat sehr viel Spaß gemacht, böse zu sein. Manchmal hat man die ängstlichen Gesichter im Publikum gesehen und ich hätte am liebsten gesagt: ‘Mensch, ich bins.’ Für mich war es faszinierend, in diese Rolle zu schlüpfen. Mich würde man ja gleich woanders einordnen. Am meisten hat mir die Performance Spaß gemacht, ist ja auch eine riesen Stimmung hier bei ‘The Masked Singer’. Man kann machen, was man will, weil man hat ja diese Werwolf-Maske auf …”, lacht der zweitplatzierte Entertainer im Interview.

Live-Show verpasst?

Kein Problem! Alle “The Masked Singer”-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber