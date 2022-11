Dermot Kennedy veröffentlicht sein neues Album “Sonder”

Der irische Singer-Songwriter hatte bereits mit seiner Single „Kiss Me“ einen Vorgeschmack auf sein neuestes Werk abgeliefert und damit den Startschuss für das neue Album “Sonder” gegeben. In Zusammenarbeit mit Produzent Scott Harris (Sean Mendes, Noah Kahan) oder auch dem hochkarätigen Songwriter Sam Romans (Lewis Capaldi – „Someone You Loved“), gelingt es sein musikalisches Schaffen mit „Sonder“ auf ein neues Niveau anzuheben. Emotional, hypnotisch schön und absolut mitreißend – Dermot Kennedy begeistert einmal mehr mit authentischen, gefühlvollen Songs, die mitten ins Herz treffen.

„Sonder“ beschreibt die Realisation darüber, dass jeder zufällige Passant ein Leben, so komplex und lebhaft wie das Eigene, führt. Dermot fügt hinzu: „The meaning behind Sonder has resonated with me so much for years […]. I want to learn about you. Let us share all of our triumphs, all of our troubles. Let this music belong to all of us, to find our own stories and our own solace within it.”.

Mit seinem vorangegangenen Album „Without Fear“, inklusive der Hit Singles „Power Over Me“ und „Outnumbered“, hat er in Großbritannien bereits den Platin-Status erreicht und darüber hinaus weltweit beinahe 3 Milliarden Streams eingefahren.

Foto: (c) Universal Music