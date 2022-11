Die nächste und damit 13. Staffel “Die Höhle der Löwen” zeigt VOX im Frühjahr 2023. Doch es gibt bereits vorher ein Wiedersehen mit den Löwen, denn es wird weihnachtlich in der Gründer-Show! Im allerersten Weihnachts-Special überhaupt von “Die Höhle der Löwen” kämpfen die Investor:innen Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel in der festlich geschmückten Höhle um die Gründer:innen mit den besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen. Kommt es schließlich zwischen Löwen und den Start-ups in “Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten” zur “Bescherung”, warten auf die Jung-Unternehmer:innen nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investor:innen. Ob sich die Wunschzettel der Start-ups erfüllen werden und viele Deals zustandekommen?

Weihnachten steht vor der Tür. Erstmalig wird das auch in der “Höhle der Löwen” groß gefeiert. Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Konzernchef Nils Glagau, Beauty-Expertin Judith Williams und Handelsprofi Ralf Dümmel haben den Weihnachtsbaum geschmückt, sich in ihre festlichsten Outfits geworfen und treffen auf Gründer:innen mit besinnlichen Geschäftsideen.

“Chiengora”

Es wird kuschelig in der Höhle! Dafür sorgt Chiengora-Gründerin Ann Cathrin Schönrock (31) mit ihren Kleidungsstücken. Der besondere Clou an den Produkten: Das Garn ist aus Hundewolle hergestellt. Tierfreundin Dagmar Wöhrl testet den Flauschfaktor am eigenen Leib. Kann die Gründerin die Löwen um den Finger wickeln? Oder geht sie mit leeren Händen nach Hause?

“PAPYDO”

Für eine frühzeitige Bescherung sorgen die beiden Gründerinnen von PAPYDO, Melusine Bliesener (24) und Katharina Lehmkul (24). Sie haben den Löwen ihr kompostierbares Geschenkpapier aus Grasfasern mitgebracht. Zaubern sie den Investor:innen damit ein Leuchten in die Augen? Wird es für das Gründerinnen-Duo ein festlicher Weihnachtsabend, den sie niemals vergessen werden?

“Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten”, Mo., 12.12., 20:15 Uhr

