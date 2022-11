DJ Antoine und Jerome – Hardcore Life

Für ihre neue Single haben sich DJ Antoine und Jerome, erstmals als Collab, gemeinsam ins Studio eingeschlossen und eine Hyper Pop Nummer produziert, die komplett aneckt. “Hardcore Life” ist dreckig, ist edgy, ist schnell, ist laut, ist Alles, was man von dem Star DJ & Produzenten-Team überhaupt nicht erwartet. Die beiden verlassen ihre Komfort-Zone und wagen den Sprung ins kalte Wasser, denn eines ist klar, letzten Endes ist es ein „Hardcore Life“.

In Zahlen und Fakten ausgedrückt, ist sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart vom international erfolgreichsten Schweizer Musikexport beeindruckend. Bis heute wurden DJ Antoines Videos auf YouTube und seine Songs auf Spotify jeweils weit über eine halbe Milliarde Mal geklickt und angehört, was ihn zu einem der aktuell meistgehörten Schweizer Künstler macht. Mit seinem Überhit “Welcome To St. Tropez” eroberte er die Charts und Dancefloors der ganzen Welt und “Ma Chérie” ist die erfolgreichste Schweizer Single aller Zeiten. DJ Antoine arbeitete bereits mit dem Who Is Who der Entertainment-Branche zusammen darunter Pitbull, Enrique Iglesias, Snoop Dogg, Madonna oder auch Britney Spears. DJ Antoine ist auch als beliebte TV-Persönlichkeit bekannt. Die TV-Macher von RTL engagierten ihn zusammen mit Dieter Bohlen, Heino und Mandy Grace Capristo als Jury-Mitglied in Deutschlands größter Casting-Show “Deutschland sucht den Superstar”. 2020 war er eines der prominenten Jurymitglieder und Coach in “The Voice of Switzerland” und er hat eine Hauptrolle in der Schweizer Version von “Die Höhle der Löwen” gespielt.

Das Multi-Talent DJ Antoine überzeugt nicht nur durch seine Songs und DJ Auftritte, aber auch durch sein charismatisches Auftreten. Über zwei Millionen Followers auf diversen Social Media Plattformen aus aller Welt, mehr als 800 Millionen YouTube-Views und über 130 Shows / DJ Gigs pro Jahr bekräftigen dies.

DJ, Produzent und Entertainer Jerome wurde für seine Single „Light“ in Deutschland und Österreich mit Platin sowie in der Schweiz und Dänemark mit Gold ausgezeichnet. 2020 war er zeitgleich mit drei Tracks in den Top 100 Single-Charts vertreten. Mit „Take My Hand“ (Gold in Deutschland, Österreich & Schweiz), „Lonely“ (Gold in Polen) und „You & Me“ folgten weitere erfolgreiche Singles aber auch zahlreiche Remixes für Big Names wie Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Sam Feldt, The Underdog Project, Brennan Heart, VINAI u.v.m. Mit Millionen von monatlichen Hörern und über 500 Millionen Streams ist Jerome nicht mehr aus der Dance-Szene wegzudenken. In diesem Festivalsommer war Jerome u.a. beim Parookaville-Festival, SIO-Festival, Sonne Mond Sterne-Festival sowie auch als Warm-Up für Scooter bei deren Open-Air-Konzert in Hamburg live zu erleben.

“DJ Antoine x Jerome – Hardcore Life” erscheint am gestrigen 04.11.2022 als Stream & Download.

Foto: (c) Kontor Records