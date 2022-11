Drew Barrymore: Nackt allein zu Haus

Weil es für sie “sehr befreiend” sein kann läuft Drew Barrymore (47) gerne nackt herum! Die Schauspielerin – die derzeit Single ist, aber mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman die Töchter Frankie (8) und Olive (9) hat – erklärte, dass sie es “sehr befreiend” findet, nackt herumzulaufen, wenn sie allein zu Hause ist.

In der ‘The Drew Barrymore Show’ sagte sie zu dem ziemlich privaten Thema: “Ich muss auch sagen, wenn ich einen Moment allein in meiner Wohnung bin und meine Kinder bei ihrem Vater sind oder niemand da ist, schließe ich alle Türen ab und laufe nackt herum. Es fühlt sich einfach wie die befreiendste Sache an, die ich tun kann.”

Vor einiger hat sie die These vertreten, dass sie “jahrelang” ohne Sex auskommen könne und erklärte dazu, dass sie heute “ganz andere Gefühle gegenüber Intimität” habe als in ihrer Jugend.

