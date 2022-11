Duncan Laurence veröffentlicht seine neue Single “I Want It All”

Mit “Electric Life” und der Akustik-Version, die in der vergangenen Woche erschienen ist, hat Duncan Laurence uns den Herbst versüßt. Jetzt legt das niederländische Ausnahmetalent seinen neuen Song vor und begeistert mit kraftvollem Sound, der persönlich, authentisch und unglaublich mitreißend ist! “I want it all” heißt die neue Single, die ab Freitag zu hören ist, und ist ein weiteres Highlight seines neuen musikalischen Kapitels.

Über den neuen Song sagt Duncan Laurence: Auf der Suche nach Liebe habe ich mir immer jemanden gewünscht, der nach der Flitterwochenphase bei mir bleibt. Jemand, der mich in guten und schlechten Zeiten, in Höhen und Tiefen liebt. Ich hatte genug von Leuten, die eine Beziehung wollten, aber genau dann, wenn die Dinge ein wenig schwierig werden, sind sie weg. Wahre Liebe ist kein Märchen, sondern etwas, für das man arbeitet und kämpft, jeden Tag. Darum geht es mir bei I WANT IT ALL.

Foto: (c) Paul Bellaart / Universal Music