Emir Taha veröffentlicht seine neue Single „Uzak Dur”

Während die letzten Singles die Dualität der englischen und türkischen Sprache beherbergten, ist “Uzak Dur” komplett in Tahas Muttersprache. Mit der Art und Weise, wie er seine Stimme subtil wogt, und den dezenten traditionellen türkischen Gitarren, die sich mit einem markanten Schlafzimmer-Beat im R&B-Stil abwechseln, erweist er seiner Heimat die Ehre. Das Singen in seiner Muttersprache verleiht dem Ganzen eine zusätzliche Intensität. “Die türkische Sprache ist unglaublich poetisch, so dass alles, was man sagt, dramatisch klingen kann”, lacht er. Der Song ist heute zusammen mit einem Video erschienen, das letzten Monat in Istanbul unter der Regie von YEEIID gedreht und bearbeitet wurde.

Taha erklärt, dass es in “Uzak Dur” darum geht, “keinen einzigen Tropfen Energie zu haben, um herauszufinden, warum man sich schlecht fühlt, damit man anfangen kann, etwas dagegen zu unternehmen, weil man sich schon so ausgelaugt fühlt. Man gibt den Menschen die Schuld, man gibt sich selbst die Schuld, man gibt seinen vergangenen Entscheidungen die Schuld und man wird wirklich sauer und skeptisch gegenüber allem und jedem um einen herum. Man wird so verletzlich, dass man sich nur noch von allem entfremden will. Uzak Dur bedeutet auf Türkisch “sich fernhalten”. Die Zeile “I benim bardağım uzak dur” bedeutet “Das ist meine Tasse, bleib weg.””

An der Live-Front hat Taha dieses Jahr Priya Ragu im Brixton Electric unterstützt und im Mai eine ausverkaufte Show im The Waiting Room gespielt. Dua Lipa wählte ihn aus, um diesen Sommer auf ihrem Sunny Hill Festival im Kosovo zu spielen.

Foto: (c) Universal Music