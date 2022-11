Juju veröffentlicht ihre neue Single „Nie wieder sehen”

Bevor Juju im kommenden Jahr auf zahlreichen Festivals wie dem Rock am Ring auftreten wird, veröffentlicht sie mit „Nie wieder sehen“ jetzt eine weitere Solo-Single, auf die schon bald noch weiterer Output folgen dürfte.

„Nie wieder sehen“ ist eine knallharte Abrechnung mit jenem Menschen, der einem Mal die Welt bedeutet hat. Aber wenn jemand einen nur für sein eigenes Ego benutzt und man nach Strich und Faden verarscht wird, ist es vielleicht an der Zeit Konsequenzen und einen Schlussstrich zu ziehen. „Ich dachte ohne dich fehlt was, / jetzt weiß ich, du bist der Fehler“, rappt Juju zu melancholischen Gitarren-Loops und bouncenden 808s. Denn Juju kennt ihren Wert und hat für den Ex nicht mal mehr Hass oder Wut übrig.

Und ab jetzt heißt es: Schluss, aus und vorbei – und wo anfangs noch die Zweifel waren, wächst langsam die Gewissheit, dass es genau die richtige Entscheidung war.

Foto: (c) FKP Scorpio