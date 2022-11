Lauren Spencer-Smith veröffentlicht Weihnachtssingle “Last Christmas”

Nach “Fingers Crossed” und “Flowers” hatte uns Shootingstar Lauren Spencer-Smith mit ihrer Single “Narcissist” den Sommer versüßt. Nur dürfen sich die Fans der TikTok-Popqueen (über 3,3 Millionen Follower) auf eine Reihe von Highlights freuen! Am Frietag erscheint “Last Christmas”, Laurens Cover des Kult-Weihnachtssongs! Am 15. Dezember folgt das, worauf ihre Fans bereits seit Wochen warten: Lauren Spencer-Smith wird am 15. November ein Konzert in Berlin spielen! Ihre einzige Deutschland-Show folgt auf die Konzerte in London und Amsterdam. Wer sich an Laurens Berlin-Besuch mit Akustik-Set vor einigen Monaten erinnert, weiß um ihre unglaubliche Powerstimme und die Ausstrahlung auf der Bühne. Damit gibt es das perfekte Rezept gegen den Herbst- und Winter-Blues!

Mit ihrer Single “Fingers Crossed” hat Lauren Spencer-Smith TikTok in Rekordzeit und die Charts und Playlisten rund um den Globus erobert – und über 100 Millionen Streams generiert. Danach folgte “Flowers!”, eine Power-Pop-Ballade über die kleinen Momente, die irritieren und verletzen können, bevor man erkennt, ob die Beziehung wirklich Liebe ist.

Musik gehört zu Laurens Leben – geboren in Großbritannien, aufgewaschen in Kanada, hat das Megatalent schon immer den Wunsch gehabt, Musik zu machen. Mit 11 holte sie Keith Urban zu sich auf die Bühne, einige Jahre später sang sie eine Cover-Version im Auto ein und filmte sich dabei – der Clip wurde über 30 Millionen Mal angesehen und später neu aufgenommen und über 3 Millionen mal gestreamt. Jetzt startet Lauren Spencer-Smith mit “Fingers Crossed” weltweit durch!

