Lenka Graf & The Dark Tenor feat. Eklipse veröffentlichen gefühlvolle Ballade „You Are Not Alone“

Lenka Graf hat sich mit The Dark Tenor, einem der erfolgreichsten Künstler des Klassik Crossover Genres, für die Duett-Ballade “You Are Not Alone” zusammengetan. Unterstützt wurden sie dabei vom deutschen String Quartett Eklipse. Der Song ist die zweite Single des kommenden, für 2023 geplanten Lenka Graf Albums, an dem Lenka zusammen mit dem berühmten Produzenten und mehrfachen Grammy-Preisträger Charlie Midnight arbeitet.

“You Are Not Alone” (Official Lyric Video): https://youtu.be/J8c2xtnJa7c

Zu “You Are Not Alone” wird auch ein Video Clip als Live-Mitschnitt der gemeinsamen Dezember-Tour von Lenka Graf und The Dark Tenor erstellt. Unterstützt wird die ganze Tour vom Streichquartett Eklipse, das man z.B. auf der Tour der Band Nightwish sehen und hören konnte.

Lenka Graf ist Sopranistin, Philanthropin und Gründerin der Energy Helps Foundation, die sich auf Bildung, einen gesunden Lebensstil sowie Theater- und Musikaktivitäten für Kinder in der ganzen Tschechischen Republik konzentriert.

In ihrer Heimatstadt Ústí nad Labem organisiert sie oft Wohltätigkeitsveranstaltungen, bei denen bereits eine Reihe bekannter Persönlichkeiten aufgetreten sind, wie die Opernsängerinnen Štefan Margita, Eva Urbanová, Markéta Fassati, Lenka Filipová und viele andere. Neben ihrer musikalischen und karitativen Tätigkeit ist sie eine liebevolle Ehefrau und Mutter von zwei Kindern.

Tourdaten:

01.12.2022 Nordhorn

02.12.2022 Bochum

03.12.2022 Leipzig

10.12.2022 Berlin

15.12.20 22 Frankfurt

16.12 2022 Erfurt

17.12.2022 Ludwigsburg

29.12.2022 Dresden

Foto: (c) Mia Křížková