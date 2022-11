Lola Young veröffentlicht ihre neue Single “Stream Of Consciousness”

In diesem Jahr landete sie auf Platz 4 der BBC “Sound of 2022”-Liste und begeistert mit smarten, authentischen Texten, die ebenso Melancholie wie Witz: Lola Young heißt die britische Überfliegerin, die morgen ihre neue Single “Stream Of Consciousness” veröffentlicht.

”Stream of Consciousness” basiert auf Lolas fesselnder Lyrik und ihrer rauen Stimme und ist ein tagebuchartiger Bericht über ihre Selbstentdeckung und ihre Erfahrungen als Frau. Der Song folgt auf “So Sorry” und das von Paul Epworth produzierte “FAKE”. Über ihre neue Single sagt Lola:

“Es ist eine Betrachtung dessen, wer ich bin, meiner Unsicherheiten, der Fehler, die ich gemacht habe und was ich daraus gelernt habe, um zu der jungen Frau zu werden, die ich geworden bin. ‘Stream of Consciousness’ ist eine Einführung in meinen neuen Sound; meine kommende Musik fühlt sich an, als würde ich eine Tiefe der Kreativität kanalisieren, zu der ich nie zuvor Zugang hatte, und ich freue mich darauf, sie mit allen zu teilen.” ‘

Foto: (c) Universal Music