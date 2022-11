Machine Gun Kelly veröffentlicht neue Single “Taurus”

Sein letztes Album “mainstream sellout” hat weltweit die Charts und Playlisten erobert und ihm einige Nominierungen für die wichtigsten Musikpreise beschert, u.a. ist Machine Gun Kelly zum ersten Mal für einen GRAMMY Award in der Kategorie “Best Rock Album” im Rennen. Die Verleihung findet im kommenden Frühjahr statt.

In dieser Woche stand der Rapper und Sänger auf dem roten Teppich bei den American Music Awards und plauderte u.a. über seine neue Single “Taurus”, die auch der Titelsong zum gleichnamigen Kinofilm ist. Bei der diesjährigen Berlinale war Machine Gun Kelly persönlich in der Hauptstadt und präsentierte den Film im Rahmen des Festivals. Das Drama blickt auf das Leben eines erfolgreichen Rap-Musikers, dessen Leben sich in einer Abwärtsspirale befindet.

Foto: (c) Universal Music