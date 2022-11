“Promi Big Brother” überzeugt zum Start in die Jubiläumsstaffel

Ole. Ole. Ole. Der große Bruder hat zum Jubiläum allen Grund zum Feiern: Zahlreiche Zuschauer:innen schauen am Freitag in SAT.1 den Start der Jubiläumsstaffel.

Das passiert in der Live-Show am Freitag

Gibt es dieses Jahr wirklich nur die karge Garage und den unaufgeräumten Dachboden? Oder hält Big Brother noch eine Überraschung bereit? In der Live-Show am Freitag ziehen Schauspielerin Katy Karrenbauer, Kult-Imitator Jörg Knör und Versicherungsdetektiv Patrick Hufen auf den Dachboden. Fußballkommentator Jörg Dahlmann und “Popstars”-Gewinnerin Doreen Steinert beziehen ihr Quartier in die Garage.

Gleich zu Beginn schockt Big Brother die Bewohner:innen in der Garage: Schon an Tag eins wird eine:r die Gruppe verlassen! Die Entscheidung fällt im Duell “Schneckenrennen”. Box-Manager Rainer Gottwald verliert, verabschiedet sich von seinen Mitbewohner:innen, und landet mutterseelenalleine im bislang geheimen Bereich: Dem Loft!

Auch Sänger Jay Khan hat Grund zur Freude: Die Zuschauer:innen gönnen ihm ein Upgrade und schicken ihn per Voting in der JoynMe-App in die Garage. “DSDS”-Legende Menderes wird von den Zuschauer:innen in der JoynMe-App für den Einkauf nominiert. Für 6,14 Euro kauft er Nudeln, Ketchup, Salz und Toast.

Nach der Live-Show verteilen sich die Bewohner:innen wie folgt:

Dachboden:

Schauspielerin Katy Karrenbauer, Kult-Imitator Jörg Knör, Reality-Star Sam Dylan, Influencerin Walentina Doronina, Duft-Influencer Jeremy Fragrance, Reality-Sternchen Jennifer Iglesias

Garage:

Reality-Star Micaela Schäfer, “DSDS”-Legende Menderes, “Popstars”-Gewinnerin Doreen Steinert, Reality-Sternchen und Schauspielerin Tanja Tischewitsch, Homeshopping-Moderatorin Diana Schell, Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann, Versicherungsdetektiv Patrick Hufen, Sänger Jay Khan

Loft:

Box-Manager Rainer Gottwald,

Foto: (c) SAT.1 / Nadine Rupp