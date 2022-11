Sarah Connor veröffentlicht ihr neues Album “Not So Silent Night”

Der Weihnachts-Countdown ist offiziell eingeläutet! Mit “Not So Silent Night” veröffentlicht Sarah Connor heute ein ganz besonderes neues Album und versüßt uns damit den Countdown bis zum Weihnachtsfest: 12 brandneue, englischsprachige Songs, geschrieben von Sarah Connor mit Max Wolfgang, Ali Zuckowski, Kelvin Jones, Nico Santos, Kalli & Joe und Nico Rebscher als Co-Writer. Letzterer hat “Not So Silent Night” produziert. Es entstand ein Werk voller Wärme, Liebe, Leichtigkeit und Seele. Wie ein musikalischer Gegenentwurf zu den vielen dramatischen Themen, die unseren Alltag bestimmen, nimmt uns “Not So Silent Night” mit in eine stimmungsvolle Weihnachtszeit, die die Sängerin und Songwriterin persönlich auch immer als Herausforderung sieht:

“Für mich ist Weihnachten, wie auch der Titel der Platte ausdrückt, nicht nur ein besinnliches Fest, wenn ich ehrlich bin. Für eine berufstätige Mutter bedeutet Weihnachten viel mehr als nur eine besinnliche Zeit”, erklärt Sarah Connor. “Durch die Augen meiner Kinder kann ich noch immer an den Zauber glauben und wünsche mir an Heiligabend tatsächlich von ganzem Herzen Frieden für die Welt, in der sie leben. Eines ändert sich auch an Weihnachten und auch auf Englisch nicht: Ich mache Songs und Texte nah am Leben.”

Für Sarah Connor war die Entscheidung, ein neues Weihnachtsalbum aufzunehmen – 17 Jahre nach “Christmas in My Heart” – inspiriert von dem Wunsch, dem Publikum ein Xmas-Album mit brandneuen Originalsongs zu geben, das Freude macht, entschleunigt und die Schwere und Melancholie nimmt.

“Ich hatte einen klaren, konzeptionellen Plan, welche Perspektiven von Weihnachten ich in den Songs beschreiben wollte. Meine Kollegen haben diese grandios aufgenommen und geholfen, sie umzusetzen. Es ging alles ganz leicht und nach 12 Tagen war das Album fertig geschrieben.”

Um den Songs auf “Not So Silent Night” genau den Sound und die Energie zu geben, damit sie ihre volle Strahlkraft entfalten können, arbeitete Sarah Connor in London erneut mit Rosie Danvers und ihrem Orchester zusammen.

Über das neue Album sagt Sarah Connor: „’Not so silent night’ ist kein klassisches Weihnachtsalbum mit Ave Maria und Stille Nacht, sondern eine Platte mit 12 selbst geschriebenen neuen Weihnachtsliedern. Unter anderem die erste Single „Ring out the bells“ euphorisch und die Vorweihnachtszeit einläutend. „Not so silent night“ beschreibt ein typisches Weihnachtsfest bei uns zu Hause. In „24th“singe ich für die, die nicht mehr bei uns sein können und die wir, vor allem an Weihnachten, besonders vermissen.. Eigentlich eine ganz normale Sarah Connor-Platte, finde ich. Nur still ist es nicht.”

Foto: (c) Sonja Müller / Universal Music