SEELEMANN veröffentlicht seine neue Single “Repariert”

Jeder Mensch hat seine eigene Love-Language, ob physisch oder verbal, mit Arbeit und Bemühungen, manchmal sind es auch Kleinigkeiten in denen sich Zuneigung ausdrückt. In seinem neuen Song „Repariert“, der am 11. November erscheinen wird, singt Seelemann davon, wie ihn die spezielle Art der Zuneigung seines Vaters durch das Aufwachsen begleitet hat.

„Ich hab‘ Jahre gebraucht, und erst jetzt kapiert, du sagst es mit allem, was du reparierst.“

Ob es das Fahrrad nach dem Sturz ist, oder das alte Casio Keyboard: Funktioniert es nicht, muss es repariert werden! Dass das die Art ist, wie SEELEMANNs Papa vor allem seine Liebe ausdrückt, musste er selbst auch erstmal verstehen: „Ich hab mir ganz lange eingebildet, da kommt nicht genug Liebe an oder [mich gefragt] mag mein Papa mich überhaupt?“. Aber als Seelemann dann in einer Songsession darüber nachgedacht hat, wie er seine Beziehung mit seinem Vater in Musik umwandeln kann, ist ihm klar geworden, dass sein Vater oft mit vollem Herzblut Dinge repariert hat, die Seelemann kaputt gegangen sind, und wie viel Bedeutung das eigentlich für ihn hat.

„Repariert“ ist eine nostalgische Popballade, die dem ein oder anderen Gänsehaut beschaffen mag, und auf jeden Fall dazu anregt, den Umgang mit seinen Liebsten zu betrachten und vielleicht in manchen Momenten die kleinen Gesten der Zuneigung neu zu entdecken.

Mit seiner letzten Nummer „Gut dass du da bist“, eine Hymne gegen Mobbing und Ausgrenzung, konnte SEELEMANN bereits tausende Menschen erreichen und mitreißen. So schoss sich der Song nicht nur in die Spotify Viral D-Charts auf Platz 24, sondern katapultierte sich zudem auf Platz 3 in den TikTok DE Hot Hits 50. Auch SEELEMANNs Song „Mach dich groß“ weckte großes mediales Interesse, nachdem Mathias Mester bei „Let´s Dance“ zu einer von SEELEMANN extra auf den Auftritt angepassten Version tanzte.

Foto: (c) Universal Music / Ben Wolf